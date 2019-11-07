За незаконный склад лома цветмета предприятие Лениногорска заплатит штраф

(Казань, 7 ноября, «Татар-информ»). За хранение груды черного и цветного металлалома прямо под открытым небом, что является нарушением законодательства, будет оштрафовано предприятие в Лениногорске. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

«Нарушение обнаружено во время совместного рейда сотрудников отдела МВД России по Лениногорскому району и экологов. Зафиксировано складирование лома и отходов черных и цветных металлов, загрязненных при разборке транспорта», – пояснили в министерстве.

При этом часть отходов хранится навалом на почве, часть – на твердой поверхности. Общая площадь захламленной территории равняется 70 кв. метрам.

Площадка не оборудована водонепроницаемым покрытием, по ее периметру нет ни обваловки, ни обособленной сети ливнестоков с автономными очистными сооружениями. Металлолом не укрыт брезентом или навесом.

За невыполнение обязательных мероприятий по защите земель и охране почв виновник будет привлечен к административной ответственности по частям 1 и 3 статьи 8.2 КоАП РФ, а также по части 2 статьи 8.7 КоАП РФ. Таким образом, штрафы для предприятия могут составить до 250 тыс., до 500 тыс. и до 700 тыс. рублей соответственно. Земельный участок компании придется привести в соответствие.

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