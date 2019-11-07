За загрязнение почвы возле кладбища в РТ кооператив «Восток» заплатит 440 тыс. рублей

(Казань, 7 ноября, «Татар-информ»). За порчу земель сельхозкооперативу «Восток» в Татарстане грозит штраф в размере 440 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

«Нарушение земельного законодательства в Нурлате было обнаружено по жалобе местных жителей. В ходе проверки установлен факт сброса сточных вод на почву в районе христианского кладбища. Позже следы регулярного сброса жидких отходов были обнаружены и в районе городского полигона», – сказано в сообщении.

На месте экологи взяли пробы почвы, которые подтвердили наличие загрязняющих веществ. Чтобы поймать нарушителя, пришлось установить фотоловушку. В результате удалось выяснить марку и номер автомобиля приехавшего на полигон человека, который хотел слить жидкие отходы третьего класса опасности.

В отношении нарушителя составлен протокол об административном правонарушении по части 2 статьи 8.6 КоАП РФ («Уничтожение плодородного слоя почвы») и по части 2 статьи 8.7 КоАП РФ («Невыполнение установленных требований и обязательных мероприятий по улучшению, защите земель и охране почв»). Агрофирме грозит штраф в размере 440 тыс. рублей.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.