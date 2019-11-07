В Казани будут судить петербуржца, который собрал 10 млн на возведение домов и скрылся

(Казань, 7 ноября, «Татар-информ»). В Казани будут судить петербуржца, который собрал 10 млн на строительство домов и скрылся, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Весной 2011 года мужчина публиковал в СМИ рекламу, в которой предлагал услуги по строительству малоэтажных жилых и дачных домов от имени одной из строительных фирм.

Его знакомый – руководитель предприятия, о намерениях коллеги не догадывался до последнего, поэтому до последнего продолжал вести с ним общий бизнес.

По поддельной доверенности злоумышленник заключал с клиентами договоры от имени руководителя организации и получал от них предоплату в размере от 15 до 50 процентов стоимости будущего дома.

Чтобы услуги казались клиентам более привлекательными, он предлагал рассрочки и кредиты под выгодный процент, и даже нанял двух менеджеров, которые оформляли договоры и принимали деньги и также не догадывались о преступном умысле.

В какой-то момент все работы были прекращены, а аферист перестал выходить на связь.

Следствие считает, что таким образом житель Санкт-Петербурга собрал с 20 клиентов порядка 9,6 млн рублей.

Уголовное дело по статье «Мошенничество» направлено на рассмотрение в Ново-Савиновский районный суд города.

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