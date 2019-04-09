Физкультурникам Татарстана с 1 января поднимут зарплату на 1111 рублей

(Казань, 7 ноября, «Татар-информ», Аделя Зиатдинова). С нового, 2020 года молодые физкультурники Татарстана начнут получать надбавку к зарплате в размере 1111 рублей. Кабинет Министров РТ своим постановлением сегодня утвердил соответствующую ежемесячную стимулирующую доплату.

«Установить работникам – молодым специалистам, работающим в государственных спортивных организациях, осуществляющих подготовку спортивного резерва РТ <...>, ежемесячную стимулирующую надбавку в размере 1111 рублей», – говорится в документе.

Постановление вступит в силу с 1 января 2020 года. Контролировать его исполнение будет Министерство спорта Татарстана.

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