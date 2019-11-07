Задолжавшее налоги «Каратунское зерно» из Апастова частично погасило долги по зарплате

(Казань, 7 ноября, «Татар-информ»). Мукомольное предприятие «Каратунское зерно» из Апастовского района Татарстана выплатило своим сотрудникам долги по зарплате в размере 764 тыс. рублей, сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

«Работающее в отрасли по производству муки из зерновых культур ООО “Каратунское зерно“ выплатило долги 68 работникам», – сказано в сообщении.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что за долг в 1,4 млн рублей было арестовано имущество мукомольного предприятия из Каратуна. Наличие налоговой задолженности установили прокуроры Апастовского района вместе с инспекторами налоговой службы. В связи с этим прокуратура санкционировала решение налогового органа об аресте имущества предприятия.

Кроме того, в апреле текущего года «Каратунское зерно» выплатило 1,1 млн рублей долгов по зарплате 69 сотрудникам.



Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.