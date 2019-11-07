(Казань, 7 ноября, «Татар-информ»). Жителя Татарстана осудили за аферу с грантом в 1,5 млн рублей на разведение бычков, сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Андрей Шептицкий.

Весной 2015 года глава фермерского хозяйства решил разжиться субсидиями по программе поддержки начинающих фермеров. Он подговорил знакомого из Сармановского района зарегистрировать свою ферму и пообещал, что поможет ему в начинаниях.

От имени знакомого злоумышленник составил поддельный бизнес-план по разведению 30 бычков и отправил его в Минсельхозпрод с заявкой на участие в гранте.

В итоге мужчине выделили полтора миллиона на строительство фермы, которые поступили на счет афериста. Деньгами злоумышленник распорядился по своему усмотрению.

За мошенничество в особо крупном размере 64-летнего главу КФХ приговорили к двум годам лишения свободы условно.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.