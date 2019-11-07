Для незрячих читателей адаптирована книга об истории и современности Татарстана

(Казань, 7 ноября, «Татар-информ»). В Республиканской специальной библиотеке для слепых и слабовидящих адаптировали для людей с проблемами зрения книгу «Республика Татарстан: история и современность», сообщает пресс-служба учреждения.

В издании рассматриваются основополагающие события истории татарского народа с древнейших времен до наших дней. Книга адресована всем, кто неравнодушен к прошлому и настоящему Татарстана, интересуется вопросами этносоциальной и культурной истории татарского народа, и издана в двух форматах: рельефно-точечным шрифтом Брайля и в аудиоверсии.



Аудиоверсия размещена в Первой интернациональной онлайн-библиотеке для инвалидов по зрению «Логос» и уже доступна незрячим по всей России и за ее пределами.

Адаптация книги в форматы, доступные инвалидам по зрению, стала возможна благодаря реализации проекта «Татарстан на кончиках пальцев в формате 3D».



Основная цель проекта – приобщить слепых и слабовидящих к национальному культурному наследию, обеспечить свободный доступ инвалидов по зрению к краеведческим пособиям. Это первое издание, выпущенное в рамках инициативы.



В настоящее время завершаются работы еще над несколькими изданиями, посвященными символике, культуре, архитектуре, этнографии и природе Татарстана. Кроме того, близится к завершению изготовление адаптированных под особенности восприятия инвалидов по зрению 3D-макетов архитектурных памятников и сооружений наиболее популярных и узнаваемых достопримечательностей и символов Татарстана.

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