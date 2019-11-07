В Казани объявили о запуске электронного паспорта туриста

(Казань, 7 ноября, «Татар-информ», Диана Авакян). В северо-западных регионах России в декабре начнется реализация проекта «электронный паспорт туриста». Участие в проекте позволит путешественникам зарабатывать баллы и получать призы. Об этом на пленарной сессии «Музеи на брендовых маршрутах России» в Казани заявил директор Национальной ассоциации информационно-туристских организаций Михаил Ушаков.

«Этот проект важен тем, что, регистрируясь в каждом регионе, человек получает возможность иметь на своем смартфоне информацию о том, что проходит в субъекте», – рассказал он.

Зарегистрировать электронный паспорт можно в туристско-информационном центре в одном из 11 регионов маршрута «Серебряное ожерелье». Платформа будет работать в основных мессенджерах. Баллы начисляются за каждую отправленную с описанием и местоположением фотографию достопримечательности или туристско-информационного центра.

«Серебряное ожерелье России» объединяет 11 регионов, входящих в состав Северо-Западного федерального округа: город Санкт-Петербург, Архангельскую, Вологодскую, Калининградскую, Ленинградскую, Мурманскую, Псковскую и Новгородскую области, республики Карелия и Коми, а также Ненецкий автономный округ.

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