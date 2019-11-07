(Казань, 7 ноября, «Татар-информ»). Адвокат из Казани готов защищать интересы расстрелявшего сослуживцев в Забайкалье. Об этом сообщается на странице Руслана Нагиева в социальной сети.

По информации Нагиева, в данный момент его коллеги Равиль Тугушуев и Саид-Магомед Чапанов отправились в Читу, чтобы защищать там интересы Рамиля Шамсутдинова, расстрелявшего восемь человек.

По словам казанского адвоката, коллеги попытаются добиться переквалификации действий обвиняемого на действия в состоянии аффекта.

«Судебная практика показывает, что солдаты совершают такие поступки в состоянии аффекта. Мы не исключаем, что наша тактика будет основана на этом. Сейчас мои коллеги Саид-Магомед Чапанов и Равиль Тугушев уже вылетели в Читу, они планируют вечером встретиться с подзащитным и ознакомиться с материалами дела», — рассказал Нагиев изданию «Коммерсантъ».

Ранее издание сообщало, что в день случившегося сослуживцы угрожали Шамсутдинову изнасилованием.

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