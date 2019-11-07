(Казань, 7 ноября, «Татар-информ»). Татарстан с начала года заработал на госсобственности 415 млн рублей, бюджетное задание к концу октября выполнено на 71,1%. Об этом сообщает пресс-служба Минземимущества РТ.

«По состоянию на 31 октября 2019 года неналоговые доходы от использования и реализации государственного имущества и земельных участков, поступившие в бюджет Республики Татарстан, составили 415,88 млн рублей», – пояснили в ведомстве.

При этом больше всего средств республика получила от аренды имущества – 82,1 млн рублей, план выполнен на 135%. Несколько меньше, более 70 млн рублей, поступило от аренды земли (план выполнен на 100,6%).

Доходы от сервитута составили 2,74 млн рублей, что составляет 123,4% от плана, а от реализации имущества – 45,3 млн рублей, или 181,3% от плана.

Кроме того, доверительное управление принесло бюджету Татарстана 56,6 млн рублей, что равняется 90,3% от плана, тогда как дивиденды составили 113,6 млн рублей – план выполнен на 84,5%.

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