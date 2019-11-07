Столетие поэта-фронтовика Шарафа Мударриса отметят в его родном селе Нижнем Каракитане

(Казань, 7 ноября, «Татар-информ»). 1 ноября исполнилось сто лет со дня рождения поэта-фронтовика Шарафа Мударриса. Завтра, 8 ноября, в его родном селе Нижний Каракитан Дрожжановского района Татарстана состоятся торжественные мероприятия, приуроченные к этой дате. Об этом пишет газета «Родной край».





Мероприятия начнутся в 10 часов утра с возложения цветов к бюсту Шарафа Мударриса на площади у районного Дома культуры. В 11 часов утра стартует межрегиональная научно-исследовательская конференция, посвященная столетию поэта-фронтовика.



С 13 до 15 часов продлится творческий вечер, а также подведение итогов конференции в Нижнекаракитанском ДК.

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