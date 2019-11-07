На каждого безработного жителя Татарстана приходится четыре вакансии

(Казань, 7 ноября, «Татар-информ»). К концу года число вакансий на рынке труда Татарстана увеличилось до 45747. Таким образом, на каждого безработного жителя республики сейчас приходится четыре вакансии, а не три, как это было в начале года. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

«На 6 ноября в республике насчитываются 10902 официально зарегистрированных в службах занятости безработных человек, что на 159 человек больше, чем неделей ранее. Уровень регистрируемой безработицы в Татарстане составил 0,54 процента от численности рабочей силы», — сказано в сообщении.

За неделю работодатели предложили 4683 вакантных рабочих места. Были признаны безработными 590 жителей республики. 568 из них ранее имели место работы. 83 человека приобрели статус безработных в связи с ликвидацией организации либо сокращением численности или штата работников.

Стоит отметить, что в январе, марте и апреле текущего года на каждого безработного жителя республики приходилось три вакансии.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.