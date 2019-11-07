Камскоустьинцы почерпнули в Германии идеи по открытию яблочного завода и гавани

(Казань, 7 ноября, «Татар-информ»). Делегация Камско-Устьинского района Татарстана приняла участие в торжествах в Германии, посвященных 25-летию партнерских связей между Камским Устьем и городом-побратимом Людвигслюстом, расположенным в федеральной земле Мекленбург – Передняя Померания. Об этом пишут «Волжские зори».



Глава района Наиль Вазыхов возглавил делегацию. Представители муниципалитета встретились с бургомистром города господином Райнхардом Махом. Вместе с доктором Гюнтером Шайбе гости побывали в лаборатории факультета аквакультуры Ростокского университета и на предприятии по выращиванию клариевого сома.



Большой интерес у камскоустьинской делегации вызвала ферма по разведению крупного рогатого скота одного из немецких бизнесменов с полной переработкой собственной продукции, включая даже выпуск мороженого.





Еще одним объектом, которым заинтересовались камскоустьинцы, стал мини-завод по производству фруктовых соков. Татарстанцы убедились, что производство можно начинать и с малых форм. На заводе перерабатывают 12 тонн яблок за смену. При этом это сезонное предприятие, подобных которому еще нет в Камско-Устьинском районе.



Также делегация из Татарстана встретилась со специалистом по выращиванию озерной рыбы и осмотрела гавани в Грабове. Эти визиты подсказали идеи по расширению туристической привлекательности побережья Волги.



«В целом поездка носила конструктивный характер, подала много идей и направлений для работы нашего района», – отметили представители делегации.

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