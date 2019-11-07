WORLDSKILLS - 2019

Татар-информ

7 ноября 2019, 17:38

Спорт

«Рубин» – самая недисциплинированная команда РПЛ по итогам первого круга чемпионата

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Спорт

«Рубин» – самая недисциплинированная команда РПЛ по итогам первого круга чемпионата

Фото: Михаил Захаров

Казанский клуб занимает пятое место по владению мячом и количеству пасов за игру и третье – по их точности.

(Казань, 7 ноября, «Татар-информ»). Казанский «Рубин» является самой недисциплинированной командой по итогам первого круга РПЛ. На счету подопечных Романа Шаронова 45 желтых и одна красная карточки в 15 проведенных матчах чемпионата. Такие статистические данные приводит сайт whoscored.com.

Самая дисциплинированная команда РПЛ – ФК «Урал» с 27 желтыми и одной красной карточками. Интересно, что лишь четыре клуба премьер-лиги не имеют удалений по итогам 15 матчей – это «Зенит», «Локомотив», «Ростов» и Арсенал».

«Рубин» в числе лучших по такому статистическому показателю, как владение мячом – в среднем 52,9% за игру и 5-е место в лиге. Лидером РПЛ в данном компоненте игры является «Краснодар» – 57,2%.

В топе казанский клуб и по количеству передач за игру и их точности. В среднем их «Рубин» делает 404 за матч (5-е место), причем 80,3% передач – точные (третье место). Лидерами в этих компонентах игры в РПЛ являются «Краснодар» (458 пасов за игру, из которых 81,3% – точные) и «Зенит» (443 паса с точностью 83,3%).

Впрочем, количество передач и их точность не повлияли на результативность «Рубина». Казанцы явные аутсайдеры по забитым мячам в первом круге. Всего лишь 8 голов в 15 встречах – то есть «Рубин» забивает лишь через каждые три часа игры. По количеству ударов за игру казанцы также в числе худших команд лиги – в среднем 12,8 удара за матч. Фавориты по этим показателям – те же «Зенит» (30 забитых мячей, в среднем 16,5 удара за игру) и «Краснодар» (29 голов, 18 ударов за матч).

«Рубин» пятый снизу по количеству допущенных ударов по своим воротам. В среднем казанские футболисты позволяют наносить порядка 16,4 удара за матч по воротам Юрия Дюпина. Хуже показатели только у «Урала» (16,5), «Тамбова» (17,1), «Крыльев Советов» (17,1) и «Сочи» (17,6). Самая надежная оборона у «Зенита», который допускает в среднем лишь 10,4 удара за игру по своим воротам.

Еще один важный компонент игры, в котором «Рубин» явный аутсайдер, – это количество выигранных единоборств в воздухе. В среднем казанцы выигрывают только 15,2 воздушные дуэли за игру. Лидер по этому показателю, «Ростов», выигрывает почти в два раза больше – 25,7 за матч.

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