(Казань, 7 ноября, «Татар-информ»). Татарстанец изрезал ножами любовницу и ее подругу, женщин чудом удалось спасти, сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Андрей Шептицкий.

Несколько дней назад в селе Селенгуши 49-летний мужчина выпивал с сожительницей и ее подругой. В какой-то момент между ними вспыхнула ссора, мужчина схватил два ножа и несколько раз ударил 47-летнюю гостью, после чего нанес порядка шести ранений подруге в грудь и живот.

Гостья отобрала ножи у нападавшего, после чего убежала за помощью, а мужчина лег спать рядом с раненой подругой.

Благодаря своевременной помощи женщин удалось спасти. Сожительница подозреваемого госпитализирована, ее жизни ничто не угрожает.

По данному факту возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц.

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