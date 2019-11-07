Условные сроки получили трое казанцев, за деньги зарегистрировавшие 400 иностранцев

(7 ноября, Казань, «Татар-информ», Гульнара Аухадиева). Троим жителям Казани, которые незаконно поставили на учет более 400 мигрантов, сегодня Вахитовский районный суд вынес приговор.

Как стало известно ИА «Татар-информ», троица предоставляла в миграционную службу ложные данные о принимающей стороне и о самих иностранцах, таким образом помогая им легализоваться на территории России.

По версии следствия, Маил Джафаров подыскивал приезжих без гражданства или без регистрации, Андрей Афонин и Антон Васенин находили тех, у кого в квартирах или домах мигрантов можно было временно зарегистрировать. Хозяину жилища платили, сколько – неизвестно, суммы каждый раз были разные.

В апреле и мае все трое были задержаны, во всем сознались.

Однако в августе один из троих обвиняемых – Антон Васенин – скрылся от суда, но вскоре был задержан и помещен под стражу.

Сегодня подсудимым было предоставлено последнее слово.

«Раскаиваюсь, осознаю всю вину за содеянное, больше такого не повторится, прошу не судить строго», – повторяли все трое один за другим.

Обвинение запросило для Джафарова и Афонина по два года условно, Васенину – три года условного срока с запретом смены места жительства без уведомления.

Суд приговорил Джафарова и Афонина к двум годам условно, Васенину назначил два с половиной года условно, его освободили из-под стражи прямо в зале суда.

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