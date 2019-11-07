(Казань, 7 ноября, «Татар-информ»). Сотрудницу Росреестра считают причастной к аферам с регистрацией недвижимости в Казани.

По данным агентства, сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ раскрыли серию мошенничеств, связанных с оформлением различных объектов в столице республики.

Против замначальника отдела Управления Росреестра по РТ Светланы Рахматуллиной возбудили уголовные дела о посредничестве во взяточничестве и мошенничестве. На время следствия ее отправили под домашний арест.

Как стало известно ИА «Татар-информ» от Следкома РТ, всем, кто пострадал от действий подозреваемой, рекомендуется обратиться в правоохранительные органы по телефону (843) 221 73 64.

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