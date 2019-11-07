«МегаФон» выпустил мобильное приложение для управления виртуальной АТС

(Казань, 7 ноября, «Татар-информ»). «МегаФон» первым из телеком-операторов выпустил мобильное приложение для управления сервисом «Виртуальная АТС». Программа доступна в Play Market и App Store. Теперь с экрана смартфона можно смотреть статистику звонков от клиентов, менять настройки распределения вызовов и анализировать эффективность работы колл-центра.

Услуга «Виртуальная АТС» разработана специально для малого и среднего бизнеса с учетом тех задач, которые часто стоят перед руководителями компаний: автоматизировать обработку звонков клиентов, быть всегда на связи, повышать уровень лояльности, предоставляя качественную обратную связь.

Сервис позволяет вести запись разговоров, отслеживать статистику принятых и непринятых звонков, настраивать уведомления о пропущенных вызовах через SMS, E-mail или Telegram, установить персональное голосовое приветствие, а также делать многое другое.

«Эффективная работа с клиентами – один из ключевых факторов развития бизнеса. “Виртуальная АТС“ от МегаФона позволяет решить эту задачу, оптимизируя входящие вызовы так, чтобы ни один из клиентских звонков не остался без ответа. С новым приложением для Android и iOS работать с корпоративной телефонией стало еще удобнее – теперь пульт управления “Виртуальной АТС“ всегда находится с вами», – прокомментировал запуск приложения директор по маркетингу корпоративного бизнеса «МегаФона» Павел Захаров.

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