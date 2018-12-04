В Казани откроют мемориальную доску в память о первом министре внутренних дел России

(Казань, 7 ноября, «Татар-информ»). Память уроженца Казани, Героя России, первого руководителя Министерства внутренних дел РФ Виктора Ерина увековечат в столице Татарстана. Премьер-министр РТ Алексей Песошин подписал постановление об установке мемориальной доски на фасаде жилого дома на улице Гвардейская, где жил Ерин до переезда в Москву.

«Принять предложение Министерства культуры Республики Татарстан, Министерства внутренних дел по Республике Татарстан <…> об установлении мемориальной доски Виктору Федоровичу Ерину на фасаде дома по адресу: г. Казань, ул. Гвардейская, д. 6, где он жил <…>», – говорится в тексте документа.

Любопытно, что Алексей Песошин подписан постановление накануне Дня сотрудника органов внутренних дел, который будут отмечать в России 10 ноября.

Виктор Ерин родился в Казани в 1944 году, с отличием окончил Казанский филиал Елабужской средней школы милиции, а затем и Высшую школу МВД СССР. Службу в органах внутренних дел начал в 1964 году участковым уполномоченным милиции в Казани. Служил в органах внутренних дел Татарстана в должностях от оперативного уполномоченного до начальника Управления уголовного розыска МВД республики, принимал участие в расследовании тяжких преступлений, разоблачении особо опасных преступных групп.

В январе 1992 года Ерин был назначен министром внутренних дел РФ. В ноябре 1992 года возглавил оперативный штаб по восстановлению правопорядка в районе осетино-ингушского конфликта. С декабря 1994-го по январь 1995 года руководил действиями подразделений и органов МВД России на территории Чеченской Республики.

По собственному желанию ушел с поста министра после теракта в Буденновске. С 1995-го по 2000 год работал заместителем директора Службы внешней разведки РФ. В 1999–2001 годах – советник председателя Банка России, с 2001 года – на пенсии.

Виктор Ерин скончался в марте 2018 года после продолжительной болезни на 75-м году жизни.

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