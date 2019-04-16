Аюпова выразила опасения, что мультимедийные технологии в музеях заменяют артефакты

(Казань, 7 ноября, «Татар-информ», Диана Авакян). Главная задача музеев — это хранение ценных артефактов. Цифровые технологии не должны становиться приоритетом, заявила на пленарной сессии «Музеи на брендовых маршрутах России» в Казани министр культуры Татарстана Ирада Аюпова.

«Мультимедийные технологии не должны вымывать главную ценность музеев — артефакты. С одной стороны, событийная деятельность — это очень важно. Но музей — это институт сохранения нашего наследия. Ни в коем случае нельзя допускать подмены тезисов, что музей — это только место для проведения мероприятий. Музей в первую очередь интересен богатым наследием», — сказала она.

Музеи не смогут быть конкурентоспособными без современной инфраструктуры, добавила глава ведомства. В пример она привела масштабные работы по восстановлению культурного наследия Свияжска и Болгара, инициированные первым Президентом республики Минтимером Шаймиевым. Восстановление объектов увеличило поток туристов почти в 7 раз, подчеркнула Аюпова.

Пленарная сессия и круглый стол в Казани станут первыми из цикла презентационно-выставочных мероприятий, проводимых Минкультом России и направленных на развитие и продвижение музеев в рамках национальных культурно-познавательных проектов «Золотое кольцо России», «Серебряное ожерелье России», «Русские усадьбы», «Императорский маршрут», «Россия — Родина космонавтики».

«Мы начинаем проект в одном из самых продвинутых регионов в области музейного дела, богатом музеями, современными технологиями. Благодарим Правительство Татарстана за оказанную честь провести мероприятие именно здесь», — обратилась к собравшимся заместитель директора Департамента музеев Минкульта России Наталия Чечель.

15 ноября 2019 года мероприятия цикла также пройдут в Санкт-Петербурге, а в первой декаде декабря — в Екатеринбурге и Москве.

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