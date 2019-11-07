Для родителей создан единый информационно-просветительский портал растимдетей.рф

(Казань, 7 ноября, «Татар-информ»). В России создали информационно-просветительский портал «Растим детей. Навигатор для современных родителей». Он объединил информацию о востребованных услугах для семей с детьми, сообщает Минобрнауки РТ.

В регионах страны работают специальные центры, которые оказывают психологическую и консультативную помощь по вопросам, связанным с воспитанием и развитием детей. «Теперь узнать их адреса можно в разделе “Узнать больше” сайта растимдетей.рф», – отмечается в сообщении министерства.

На сайте также опубликовано более 200 экспертных материалов на различные темы, интересующие родителей. Кроме того, здесь можно найти ссылки на полезные ресурсы. Например, по поиску информации о записи в детсад и школу, получению дополнительного или профессионального образования в каждом регионе.

Портал растимдетей.рф создан в рамках реализации национального проекта «Образование».

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.