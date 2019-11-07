Иномарка протаранила на переезде в Казани «ГАЗель», пострадал водитель грузового авто

(Казань, 7 ноября, «Татар-информ»). Очевидцы сняли на видео последствия аварии, в которой столкнулись грузовой автомобиль и легковушка. Соответствующие кадры опубликованы в социальных сетях.

Как уточнили агентству в городской Госавтоинспекции, ДТП произошло сегодня днем у дома №9а на улице Васильченко.

По данным ГИБДД, водитель грузовой «ГАЗели» остановился на железнодорожном переезде. В этот момент, по предварительным данным, в грузовой авто влетела легковая «Мазда», двигавшаяся во встречном направлении.

В результате аварии водитель отечественного авто получил травмы.

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