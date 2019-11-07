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Татар-информ

7 ноября 2019, 16:28

Спорт

Генменеджер «Ак Барса»: Обмен Ожиганова – пожелание главного тренера

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Спорт

Генменеджер «Ак Барса»: Обмен Ожиганова – пожелание главного тренера

По словам Рафика Якубова, за счет обменов команда надеется улучшить глубину состава.

(Казань, 7 ноября, «Татар-информ»). Генеральный менеджер «Ак Барса» Рафик Якубов объяснил обмен защитника Игоря Ожиганова в СКА на Виктора Тихонова и Романа Рукавишникова желанием главного тренера Дмитрия Квартальнова.

«Обмен Ожиганова – это вопрос к главному тренеру Дмитрию Квартальнову. Это было его пожелание. Что касается обмена Дамира Мусина на Вячеслава Лещенко, то эти обмены помогут нам улучшить глубину состава», – приводит слова Якубова агентство «Р-Спорт».

Как сообщало ранее ИА «Татар-информ», за один день в «Ак Барс» пришли три новичка: нападающий Виктор Тихонов, нападающий Вячеслав Лещенко и защитник Роман Рукавишников. Покинули же команду Игорь Ожиганов, перешедший в СКА, и Дамир Мусин, перебравшийся в «Спартак».

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