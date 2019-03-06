На Татарстан надвигаются сильное похолодание, дожди и мокрый снег

(Казань, 7 ноября, «Татар-информ»). Завтра, 8 ноября, в Татарстане резко похолодает. В дневные часы местами пройдут осадки в виде дождя и мокрого снега, предупреждает Гидрометцентр РТ.

Ветер сменит направление с северо-западного на северо-восточное. Ночью, как и сегодня днем, местами вероятны сильные порывы – до 15–20 м/с.

Как сообщало ранее ИА «Татар-информ», кое-где образуется гололедица.

В ночные часы столбики термометров опустятся до 2 градусов ниже нуля. В светлое время суток температура воздуха составит от -2 до +3 градусов. Теплее всего будет на юго-востоке региона, прохладнее всего – на юго-западе.

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