КФУ занял вторую строку в рейтинге THE по цитируемости

(Казань, 7 ноября, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). Казанский федеральный университет, впервые вошедший в топ-100 лучших университетов мира по направлению «Образование», достиг наилучших результатов по показателю «Цитирование» (99,2 балла). По данному показателю вуз занимает вторую строчку в мире. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» директор Института психологии и образования КФУ Айдар Калимуллин.

«Мы своим достижением представляем педагогическое образование Татарстана на международной арене. КФУ находится в одной группе с ведущими вузами мира, и это особый факт. Наш университет известен во всем мире», – подчеркнул он.

Как сообщало ранее ИА «Татар-информ», 6 ноября были опубликованы результаты предметного рейтинга Times Higher Education World University Ranking 2019/2020 (THE WUR by subject 2019/2020) по направлениям: «Бизнес и экономика», «Образование», «Право» и «Социальные (общественные) науки». Казанский университет впервые вошел в топ-100 лучших университетов мира по направлению «Образование», заняв 94-ю позицию. Среди российских вузов КФУ сохранил лидирующую позицию и занял первое место, среди вузов Проекта «5-100» университет также оказался лидером.

«Если сравнивать это со спортом, то в десятку лучших спортсменов мира можно попасть, но удержаться на этой позиции удается не каждому. Это жесткая конкурентная борьба. Здесь зачастую действуют разные сторонние силы, в том числе и попытки испортить репутацию вуза. Мы продвигаемся во многих предметных рейтингах», – отметил на пресс-конференции ректор КФУ Ильшат Гафуров.

Существенный положительный вклад в рейтинговые позиции университета внес показатель «Преподавание», динамика по нему составила 6,2 балла. По данному показателю КФУ занимает 171–174-ю позицию среди мировых университетов. Положительную динамику в рейтинге обеспечил также рост балльных значений по показателям «Исследования» и «Международное взаимодействие». По данным показателям КФУ расположился на 172-173-й и 281-й строчках соответственно.

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