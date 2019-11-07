В Татарстане стартует муниципальный этап школьных олимпиад по 24 предметам

(Казань, 7 ноября, «Татар-информ»). В Татарстане 8 ноября стартует муниципальный этап республиканских и всероссийских олимпиад школьников, который продлится до 23 декабря. Олимпиады пройдут по 24 общеобразовательным предметам, сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ.

Олимпиады пройдут также по русскому языку и литературе для учащихся школ с родным языком обучения, по родным языкам и литературе, по родному (татарскому) языку и литературе для школьников с родным языком обучения, татарскому языку для русскоязычных обучающихся.

Олимпиады состоятся и по восточным (арабскому и турецкому) языкам, геологии, истории Татарстана и татарского народа.

«В олимпиадах по русскому и английскому языкам, математике школьники могут принять участие с 4-го класса, а по основам безопасности жизнедеятельности – с 3-го», – отмечается в сообщении министерства.

В Татарстане в прошлом году участие в муниципальном этапе олимпиад приняли 68,2 тыс. школьников, из них более 13,7 тыс. стали победителями и призерами. 318 учеников вышли на заключительный этап всероссийских олимпиад, в том числе 148 завоевали медали.

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