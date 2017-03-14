Минсельхоз РФ: Объемы кредитования сезонных полевых работ увеличились почти на 17%

(Казань, 7 ноября, «Татар-информ). В текущем году объемы кредитования Россельхозбанком и Сбербанком России сезонных полевых работ увеличились на 16,96%. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза РФ.



Согласно данным ведомства, на 30 октября текущего года общая сумма выданных этими банками кредитов составляет 429,62 млрд рублей. При этом АО «Россельхозбанк» предоставило кредитов на 304,52 млрд рублей, ПАО «Сбербанк России» – на 125,10 млрд рублей.



За аналогичный период 2018 года сельхозпроизводителям на проведение сезонных полевых работ было выдано кредитов на 367,31 млрд рублей, в том числе Россельхозбанком – 272,20 млрд рублей, Сбербанком – 95,11 млрд рублей.



Согласно информации Минсельхозпрода РТ, по Татарстану сумма льготных кредитов, выделенных банками в этом году на проведение сезонных полевых работ, на начало ноября составляет 8,3 млрд рублей.



Как сообщила старший специалист отдела финансирования министерства Екатерина Оленина, из этой суммы 4,9 млрд рублей выделило АО «Россельхозбанк», 2,1 млрд рублей – ПАО «Ак Барс» Банк, 795 млн рублей – ПАО «Сбербанк России» и 403,5 млн рублей – Банк ВТБ.



«Сумма льготных кредитных ресурсов на проведение сезонных полевых работ, предоставленных сельхозпроизводителям республики в 2018 году Россельхозбанком, составила 11,3 млрд рублей, Сбербанком – 1,9 млрд рублей», – отметила представитель профильного министерства.

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