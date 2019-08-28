Более 400 волонтеров задействуют на региональном чемпионате WorldSkills в РТ

(Казань, 7 ноября, «Татар-информ», Александра Давыдова). В обеспечении нового цикла чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) РТ будут задействованы более 400 волонтеров. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал генеральный директор АНО «Центр развития профессиональных компетенций» Эмиль Губайдуллин.

«За костяк мы берем тот волонтерский пул, который у нас работал на протяжении последних лет. Но у регионального чемпионата есть некоторая специфика – это волонтеры, которые будут работать в районах республики. Их мы подбираем из числа студентов, обучающихся на базе учебных учреждений, в которых будут проходить состязания», – объяснил спикер.

Он также отметил, что точное количество волонтеров на данный момент неизвестно. Планируется, что в волонтерскую команду войдут свыше 400 человек, включая главных экспертов.

«Мы делаем большой акцент на волонтерах как на одних из главных наших помощников», – заключил Губайдуллин.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) РТ в этом году будет открытым для других регионов. Участники из Чувашии и Якутии, Пермского и Красноярского краев, Курганской и Челябинской областей выступят вне конкурса.

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