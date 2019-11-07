Более 300 тыс. клиентов ВТБ снизили ставки по кредитам благодаря «Мультикарте»

(Казань, 7 ноября, «Татар-информ»). ВТБ подвел итоги первого года действия бонусной опции «Заемщик», которая позволяет держателям «Мультикарты» снижать ставки по кредитам при совершении ежедневных покупок. На сегодняшний день уже более 300 тыс. клиентов банка улучшили условия обслуживания своих кредитов наличными, ипотеки или кредитных карт.

За год действия акции более 220 тыс. клиентов снизили ставку по кредиту наличными, около 104 тыс. клиентов – по ипотеке и свыше 2 тыс. – по кредитным картам.

ВТБ запустил опцию «Заемщик» в дополнение к «Мультикарте» осенью 2018 года. Совершая привычные ежедневные покупки, клиент может снизить ставку на 3 процентных пункта по кредиту наличными, на 0,6 процентных пункта по ипотеке и до 10 процентных пунктов – по кредитной карте.

«Флагманский проект ВТБ “Мультикарта“ предоставляет на выбор клиента несколько бонусных опций, которые можно менять ежемесячно в зависимости от своих потребностей. “Заемщик“ сейчас – одна из самых популярных. Для новых клиентов в месяц оформления “Мультикарты“ мы предоставляем максимальный процент дисконта независимо от суммы совершенных покупок. Если у клиента несколько кредитов, то ставка снижается по тому из них, где задолженность больше», – прокомментировал результаты акции вице-президент, начальник управления розничных транзакционных продуктов ВТБ Сергей Миловский.

Опция доступна для всех владельцев «Мультикарты» в виде дисконта к ставке в зависимости от суммы совершаемых покупок. Чем больше транзакций совершает клиент, тем меньше становится ставка по его основному займу. Предложение касается как действующих, так и планируемых кредитов.

Подключить опцию «Заемщик» можно в интернет-банке и мобильном банке ВТБ-Онлайн, по телефону или в любом отделении банка.

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