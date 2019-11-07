КФУ намерен войти в мировой рейтинг THE по компьютерным наукам

(Казань, 7 ноября, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). Создание центров цифровых трансформаций в каждом структурном подразделении Казанского федерального университета со временем скажется на его месте в мировом рейтинге вузов Times Higher Education по computer science, в котором пока не представлен ни один вуз Татарстана. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» ректор университета Ильшат Гафуров.

«Центры цифровых трансформаций будут созданы в каждом структурном подразделении КФУ. Рано или поздно это отработает на рейтинг в области computer science, где ни один вуз Татарстана, к сожалению, не представлен. У нас 18 структурных подразделений, и мы приняли решение о создании специализированных центров цифровых трансформаций в этих предметных областях. В области педагогики такой центр откроется в начале следующего года. Сегодня идет закупка всего необходимого, в том числе программных продуктов. Все это требует вложения средств», рассказал он.

Как сообщало ранее ИА «Татар-информ», 6 ноября были опубликованы результаты предметного рейтинга Times Higher Education World University Ranking 2019/2020 (THE WUR by subject 2019/2020) по направлениям «Бизнес и экономика», «Образование», «Право» и «Социальные (общественные) науки». КФУ впервые вошел в топ-100 лучших университетов мира по направлению «Образование» и занял 94-ю позицию (годом ранее он находился в промежутке 101–125). Среди российских вузов КФУ сохранил лидирующую позицию и занял первое место, среди вузов Проекта «5-100» университет также занял лидирующую позицию.

Всего предметный рейтинг THE WUR by subject 2019/2020 включает оценку вузов по 11 направлениям: «Бизнес и экономика», «Компьютерные науки (информатика)», «Здравоохранение и медицина», «Физические науки», «Науки о жизни», «Социальные (общественные) науки», «Искусство и гуманитарные науки», «Инженерные науки и технологии», «Образование», «Право», «Психология». Методика предметных рейтингов предполагает использование тех же индикаторов, что и при формировании рейтинга мировых университетов ТНЕ WUR, сгруппированных в блоки: «Преподавание», «Исследования», «Цитирование», «Международное взаимодействие» и «Доход от производственной деятельности (инноваций)».

Согласно данным федеральных СМИ, в рейтинг по направлению «Компьютерные науки (информатика)» вошли 749 университетов, 17 из них – российские. В сотню лучших здесь попали два отечественных вуза – петербургский ИТМО (74 место) и МФТИ (95 место). Оба – участники «Проекта 5-100». На третьем месте, но уже во второй сотне мирового рейтинга – МГУ имени Ломоносова (позиции 101–125). На четвертом месте среди российских высших учебных заведений – Санкт-Петербургский политех Петра Великого. Пятерку российских лидеров замыкает Высшая школа экономики (позиции 301–400).

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