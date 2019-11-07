За мошенничество с установкой газовых счетчиков арестован казанский предприниматель

(Казань, 7 ноября, «Татар-информ», Гульнара Аухадиева). За мошенничество с установкой газовых счетчиков и анализаторов Вахитовский районный суд арестовал казанского предпринимателя.

Как установили сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ, с февраля по август 2018 года сотрудники фирмы предлагали жителям Казани устанавливать газовые счетчики и газовые анализаторы.

Сотрудники фирмы убеждали клиентов, что газовые анализаторы они устанавливают по некоей программе «Безопасный город», и они обойдутся клиентам значительно дешевле, чем стоят в магазинах.

Таким образом, как выяснили оперативники УЭБ и ПК МВД по РТ, им удалось обмануть 76 жителей Казани на 600 тысяч рублей.

В ГСУ МВД по РТ было возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.

Первым суд избрал меру пресечения для директора фирмы – Кирилла Васильева, которого считают организатором преступного бизнеса.

Следователь попросил заключить Васильева под стражу на два месяца, объяснив это тем, что, находясь на свободе, он может оказать давление на потерпевших или скрыться.

Суд арестовал директора фирмы до 5 января 2020 года.

К слову, к такому исходу Васильев, по всей видимости, был готов – в суд ему принесли дорожную сумку с вещами.

Помимо директора, задержаны еще и двое сотрудников фирмы, суд также изберет им меру пресечения.

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