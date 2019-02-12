В Казани побит очередной температурный рекорд

(Казань, 7 ноября, «Татар-информ»). Вчера в Казани был вновь побит температурный рекорд, сообщает Гидрометцентр Татарстана.

В столице республики было +12 градусов. В частности, на метеостанции «Казань» зафиксировали температуру +12,1 градуса, на авиационной метеостанции «Казань-Сокол» — +12,2 градуса.

Предыдущий рекорд был отмечен в 2013 году, тогда он составил +11,8 градуса.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в конце октября в Казани был побит абсолютный максимум температуры 114-летней давности.

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