«Ак Барс» обменял защитника Дамира Мусина на нападающего из «Спартака»

(Казань, 7 ноября, «Татар-информ»). Хоккейный клуб «Ак Барс» произвел обмен со столичным «Спартаком». В Москву отправился защитник Дамир Мусин, а в обратном направлении – нападающий Вячеслав Лещенко. Об этом сообщает пресс-служба команды.

«Мы рассчитываем на Вячеслава как скоростного нападающего, способного выполнять большой объем работы, с серьезным опытом выступления в КХЛ и обладающего лидерскими качествами», – объяснил логику обмена генеральный менеджер «Ак Барса» Рафик Якубов.

В Континентальной хоккейной лиге Лещенко провел 269 матчей, в которых забил 41 гол и отдал 51 результативную передачу. Контракт хоккеиста в казанском клубе будет действовать до конца сезона 2020-2021 годов.

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