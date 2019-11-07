Запрет на выезд во Вьетнам вынудил жителя Казани отдать почти полмиллиона долга

(Казань, 7 ноября, «Татар-информ»). Запрет на выезд во Вьетнам вынудил жителя Казани отдать почти полмиллиона рублей долга, сообщила ИА «Татар-информ» главный специалист-эксперт по взаимодействию со СМИ УФССП России по РТ Лилия Халимова.

Житель Казани взял деньги в долг у частного лица и в какой-то момент перестал платить. Взыскатель обратился в суд с требованием вернуть ему 487 тыс. рублей.

Исполнительный лист поступил в службу судебных приставов, которые наложили на должника запрет на выезд за границу. Мужчина планировал рабочую поездку во Вьетнам, поэтому полностью погасил задолженность.



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