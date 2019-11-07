Татарстанцы завоевали 20 медалей на международных соревнованиях по каратэ

(Казань, 7 ноября, «Татар-информ»). Татарстанцы завоевали 20 медалей на Международном турнире по каратэ EurAsia Cup, который проходил в Стерлитамаке с 1 по 4 ноября. Об этом сообщает Федерация всестилевого каратэ Буинского муниципального района.

В копилке татарстанцев два «золота», «серебро» и две «бронзы» во всестилевом каратэ, а также восемь золотых наград, четыре серебряные и две бронзовые в стилевом каратэ.

EurAsia Cup, в котором приняли участие 2250 спортсменов, проводился в преддверии чемпионата мира по всестилевому каратэ. Он пройдет в Москве в конце ноября.

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