На канале «Россия-Культура» покажут премьеру фильма о фестивале «Созвездие-Йолдызлык»

(Казань, 7 ноября, «Татар-информ»). 10 ноября на телеканале «Россия-Культура» состоится премьера документального фильма «Созвездие-Йолдызлык. Достояние республики», сообщает оргкомитет фестиваля.



Лента посвящена многонациональной культуре Татарстана и одноименному открытому молодежному телевизионному фестивалю эстрадного искусства РТ.



Работу над документальным фильмом «Созвездие-Йолдызлык. Достояние республики» съемочная группа телеканала «Россия-Культура» начала в начале этого года. Автор и режиссер картины – Евгений Безбородов. Съемки проходили на протяжении двух месяцев не только в учреждениях культуры Казани, но и в других городах и районах республики.



Героями фильма выступили знаменитые члены жюри и педагоги фестиваля: профессор Казанской консерватории Зиля Сунгатуллина; главный балетмейстер Госансамбля песни и танца РТ Раиля Гарипова; главный хормейстер ТАГТОиБ им. М. Джалиля Любовь Дразнина; руководители театра танца «Дорога из города» Айрат и Лилия Багаутдиновы.



В картине также можно увидеть лауреатов и победителей фестиваля «Созвездие-Йолдызлык» разных лет – заслуженные артисты Татарстана Рузиль Гатин и Айдар Сулейманов, участники вокального ансамбля «Мизгель» из Набережных Челнов, ансамбля «Бэхет» из Азнакаево, ансамбля «Мирас» из Заинска и многие другие.



Генеральный продюсер фестиваля «Созвездие-Йолдызлык», лауреат премии Правительства России Дмитрий Туманов отметил, что данный фильм – это огромное событие в жизни татарской культуры.



«Фильм очень трогательный. И хотелось бы, чтобы максимальное количество жителей республики его посмотрели», – поделился Туманов.



Начало показа фильма в 12.50.

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