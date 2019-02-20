WORLDSKILLS - 2019

Татар-информ

7 ноября 2019, 13:38

ОбществоНаука и образование

Детский сад для детей-аутистов КФУ откроет в начале 2020 года

Рекомендуем

ОбществоНаука и образование

Детский сад для детей-аутистов КФУ откроет в начале 2020 года

Фото: архив, Султан Исхаков

Детский сад для детей-аутистов при КФУ станет прорывным научно-исследовательским центром республики.

(Казань, 7 ноября, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). Детский сад для детей-аутистов откроется при Казанском федеральном университете в первом квартале следующего года. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» ректор вуза Ильшат Гафуров.

«Здание детского сада — собственность КФУ. Открытие будет в начале следующего года. Нам нужно еще получить лицензию на федеральном уровне. Мы должны сформировать коллектив. Если мы будем работать с детьми с аутическими расстройствами, то будем вплотную работать с родителями этих детей. Нам нужно будет с ними встречаться и совместно выработать программу подготовки. Недавно такая структура открылась в Гарварде», — сообщил он.

Этот проект КФУ получил статус федеральной инновационной площадки, единственной подобного рода в стране. Ранее сообщалось, что здание детского сада на улице Ибрагимова будет открыто осенью этого года. Согласно данным пресс-службы вуза, учреждение станет базовой площадкой обучения будущих педагогов, повышения их квалификации. Важным направлением работы детского сада станет взаимодействие с родителями детей с РАС, а также с родителями других маленьких посетителей ДОУ в целях формирования у них общих представлений о грамотном сопровождении детства. В детском саду планируется работа множества кружков и секций (гимнастика, танцы, школа этикета, детский театр, шахматы, ментальная арифметика).

«Очевидно, что процесс социализации должен идти с детского возраста, в восьмом или в десятом классе это вряд ли можно сделать. Стоит вопрос: это будет отдельный садик, где только будет сконцентрирована работа с детьми с аутическими расстройствами, или в нем будут и другие дети, чтобы решался вопрос социализации. Мы должны выработать методические вещи и сегодня вплотную отрабатываем данный вопрос с республикой. Вопросы финансирования детских садов и школ — прерогатива субъектов. Вписаться в проект или в программу, в том числе и методического характера, нужно с Министерством образования и науки РТ и с муниципалитетами, чтобы наши действия не шли вразрез», — сказал Гафуров.

Согласно данным спикера, на сегодняшний день детский сад практически готов, осталось лишь оснастить его игрушками. Капитальный ремонт здания за счет республиканского бюджета практически завершен. Предполагается, что в стандартной группе будет более 20 детей, а в группе для детей с аутическими расстройствами — всего лишь пять детей.

«Это будет не рядовое дошкольное образовательное учебное учреждение, а научно-исследовательский центр, здесь будут работать и медики, и психологи. К сожалению, аутизм — это болезнь, которая окончательно еще не изучена. Думаю, это будет серьезный прорыв, который нужен для общества», — отметил директор Института психологии и образования КФУ Айдар Калимуллин.

Ранее пресс-служба КФУ также сообщала, что исследователи Института психологии и образования Казанского федерального университета разрабатывают и реализуют адаптированную основную образовательную программу дошкольного образования для детей с расстройством аутистического спектра (РАС). В рамках этой программы будут использованы инновационные методы сопровождения детей с РАС, а также будет создана модель организации детей с РАС на базе образовательного учреждения — консорциума «вуз и детский сад» на базе КФУ. Сегодня в детских садах республики есть дети с РАС с невыраженными поведенческими проблемами, но системной комплексной работы, которая проводилась бы под научным руководством, систематизировала научную основу, вырабатывала бы какие-то общие решения в регионе, пока нет, считают эксперты КФУ.

Разрабатываемая в КФУ модель определит основные направления ее реализации на территории Татарстана. В ней учтена специфика условий получения детьми с аутизмом дошкольного образования, коррекции нарушений развития и успешной социализации, необходимость работы с семьей и подготовка специалистов для подобной работы, а также определен круг необходимых дальнейших исследований.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

КФУ намерен войти в мировой рейтинг THE по компьютерным наукам
Новости дня
14:48
На канале «Россия-Культура» покажут премьеру фильма о фестивале «Созвездие-Йолдызлык»

Работу над документальным фильмом «Созвездие-Йолдызлык. Достояние республики» съемочная группа канала «Россия-Культура» начала в начале этого года.

14:40
Более 400 волонтеров задействуют на региональном чемпионате WorldSkills в РТ

В организации чемпионата примут участие как опытные волонтеры, так и студенты районных ссузов.

14:34
Начался процесс по делу водителя, сбившего насмерть пешехода на тротуаре в Казани

Смертельное ДТП произошло в июле этого года в Казани на улице Вишневского.

14:32
КФУ намерен войти в мировой рейтинг THE по компьютерным наукам

В Казанском федеральном университете создадут сеть центров, объединяющих науку и цифровые технологии.

14:30
Более 300 тыс. клиентов ВТБ снизили ставки по кредитам благодаря «Мультикарте»

Банк запустил опцию «Заемщик» в дополнение к «Мультикарте» осенью прошлого года.

14:18
Исполком Челнов ищет возможность запустить по улице Магистральной большие автобусы

Жители Автограда пожаловались на то, что улица не обеспечена в полной мере общественным транспортом.

14:10
Гости из шести регионов РФ сразятся с татарстанцами в региональном турнире WorldSkills

Участники из Чувашии и Якутии, Пермского и Красноярского краев, Курганской и Челябинской областей выступят вне конкурса.

14:04
«Ак Барс» обменял защитника Дамира Мусина на нападающего из «Спартака»

Контракт Вячеслава Лещенко действует до конца следующего сезона.

13:59
За мошенничество с установкой газовых счетчиков арестован казанский предприниматель

Сотрудники фирмы убеждали клиентов, что газовые анализаторы они устанавливают по программе «Безопасный город» дешевле, чем они стоят в магазинах.

13:56
В Казани побит очередной температурный рекорд

Вчера воздух в столице Татарстана прогрелся до +12 градусов.

13:56
Число компетенций чемпионата WorldSkills РТ пополнили охрана труда и интернет вещей

С учетом юниорских дисциплин на региональном чемпионате окажутся представлены 19 новых компетенций.

13:44
Региональный чемпионат WorldSkills посетят более 20 тыс. татарстанских школьников

Учащиеся смогут познакомиться с возможностями различных профессий, а также попробуют себя в Trivia skills.

13:38
Детский сад для детей-аутистов КФУ откроет в начале 2020 года

Детский сад для детей-аутистов при КФУ станет прорывным научно-исследовательским центром республики.

13:35
Запрет на выезд во Вьетнам вынудил жителя Казани отдать почти полмиллиона долга

Мужчина отказывался выплачивать долг даже зная, что на него заведен исполнительный лист в службе судебных приставов.

13:22
Татарстанцы завоевали три медали по итогам двух дней чемпионата России по плаванию

«Золото» и «серебро» команде Татарстана принесли супруги Вероника и Вячеслав Андрусенко.

13:00
В Татарстане соберут новую республиканскую команду по профмастерству WorldSkills

С 13 ноября по 7 декабря текущего года состоится региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Республики Татарстан.

12:59
Студентка техникума в РТ поверила в выигрыш на ставках и перевела аферистам 176 тысяч

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

12:52
Футболист «Рубина» Старфельт восстановился от травмы и тренируется в общей группе

Роман Шаронов назвал 8 голов за 15 матчей «неудовлетворительным результатом».

12:38
Мэрия выкупит 69 земельных участков в Борисково под Большое казанское кольцо

Земельные участки и недвижимость будут изъяты под вторую очередь строительства участка БКК от улицы Борисковская до улицы Техническая.

12:30
«Ростелеком» представил бизнесу Татарстана решения от киберугроз

Перед оказанием услуг «Ростелеком» готов провести аудит информационной инфраструктуры заказчика.

12:30
Эксперт КФУ рассказал о проблеме нехватки педагогов в школах Татарстана

В век кризиса школьного образования КФУ на протяжении последних лет лидирует по направлению подготовки учителей.

12:24
«Коммунисты России» в честь 7 ноября покрасили памятник Ленину у завода «Элекон»

Активисты партии отметили в Казани годовщину Октябрьской революции массовым субботником.

12:17
Росгвардейцы скрутили неадекватного мужчину, который ворвался в казанскую школу

Мужчина размахивал руками и бросал столы.

12:10
В Казани простились с известным журналистом Татьяной Мамаевой

Журналист «Реального времени» скончалась 5 ноября.

12:03
Пятеро казанцев осуждены за махинации с землей на 42 млн рублей

Трое подсудимых получили от 4 до 6 лет колонии общего режима, еще двое отделались условными сроками.

События