Детский сад для детей-аутистов КФУ откроет в начале 2020 года

(Казань, 7 ноября, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). Детский сад для детей-аутистов откроется при Казанском федеральном университете в первом квартале следующего года. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» ректор вуза Ильшат Гафуров.

«Здание детского сада — собственность КФУ. Открытие будет в начале следующего года. Нам нужно еще получить лицензию на федеральном уровне. Мы должны сформировать коллектив. Если мы будем работать с детьми с аутическими расстройствами, то будем вплотную работать с родителями этих детей. Нам нужно будет с ними встречаться и совместно выработать программу подготовки. Недавно такая структура открылась в Гарварде», — сообщил он.

Этот проект КФУ получил статус федеральной инновационной площадки, единственной подобного рода в стране. Ранее сообщалось, что здание детского сада на улице Ибрагимова будет открыто осенью этого года. Согласно данным пресс-службы вуза, учреждение станет базовой площадкой обучения будущих педагогов, повышения их квалификации. Важным направлением работы детского сада станет взаимодействие с родителями детей с РАС, а также с родителями других маленьких посетителей ДОУ в целях формирования у них общих представлений о грамотном сопровождении детства. В детском саду планируется работа множества кружков и секций (гимнастика, танцы, школа этикета, детский театр, шахматы, ментальная арифметика).

«Очевидно, что процесс социализации должен идти с детского возраста, в восьмом или в десятом классе это вряд ли можно сделать. Стоит вопрос: это будет отдельный садик, где только будет сконцентрирована работа с детьми с аутическими расстройствами, или в нем будут и другие дети, чтобы решался вопрос социализации. Мы должны выработать методические вещи и сегодня вплотную отрабатываем данный вопрос с республикой. Вопросы финансирования детских садов и школ — прерогатива субъектов. Вписаться в проект или в программу, в том числе и методического характера, нужно с Министерством образования и науки РТ и с муниципалитетами, чтобы наши действия не шли вразрез», — сказал Гафуров.

Согласно данным спикера, на сегодняшний день детский сад практически готов, осталось лишь оснастить его игрушками. Капитальный ремонт здания за счет республиканского бюджета практически завершен. Предполагается, что в стандартной группе будет более 20 детей, а в группе для детей с аутическими расстройствами — всего лишь пять детей.

«Это будет не рядовое дошкольное образовательное учебное учреждение, а научно-исследовательский центр, здесь будут работать и медики, и психологи. К сожалению, аутизм — это болезнь, которая окончательно еще не изучена. Думаю, это будет серьезный прорыв, который нужен для общества», — отметил директор Института психологии и образования КФУ Айдар Калимуллин.

Ранее пресс-служба КФУ также сообщала, что исследователи Института психологии и образования Казанского федерального университета разрабатывают и реализуют адаптированную основную образовательную программу дошкольного образования для детей с расстройством аутистического спектра (РАС). В рамках этой программы будут использованы инновационные методы сопровождения детей с РАС, а также будет создана модель организации детей с РАС на базе образовательного учреждения — консорциума «вуз и детский сад» на базе КФУ. Сегодня в детских садах республики есть дети с РАС с невыраженными поведенческими проблемами, но системной комплексной работы, которая проводилась бы под научным руководством, систематизировала научную основу, вырабатывала бы какие-то общие решения в регионе, пока нет, считают эксперты КФУ.

Разрабатываемая в КФУ модель определит основные направления ее реализации на территории Татарстана. В ней учтена специфика условий получения детьми с аутизмом дошкольного образования, коррекции нарушений развития и успешной социализации, необходимость работы с семьей и подготовка специалистов для подобной работы, а также определен круг необходимых дальнейших исследований.

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