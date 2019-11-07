Футболист «Рубина» Старфельт восстановился от травмы и тренируется в общей группе

(Казань, 7 ноября, «Татар-информ», Артур Шипилов). Защитник «Рубина» Карл Старфельт восстановился от травмы и тренируется в общей группе. Об этом на открытой тренировке рассказал тренер команды Роман Шаронов.

«Олег Данченко восстанавливается, но, к сожалению, с “Динамо” он не сыграет. Сильвие Бегич... (вздыхает, давая понять, что футболист так и не восстановился — прим. Т-и). Но Карл Старфельт тренируется в общей группе», — сообщил специалист.

Также Шаронов прошёлся по результативности команды: «Итоги подведем в конце сезона. 8 голов за 15 игр — неудовлетворительный результат для нас. Нам нужно создавать больше моментов и реализовывать их. Мы идем вперед шаг за шагом».

Вдобавок он рассказал о предстоящем матче с «Динамо»: «Мы работаем в штатном режиме, у нас есть определенная информация по сопернику. Понятно, что у них новый тренер и рисунок игры изменился, однако игроки те же самые. Я думаю, что в чемпионате России можно обыграть любого соперника, включая “Динамо”».

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