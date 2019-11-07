Альфия Когогина поддержала возрождение единой системы медвытрезвителей в регионах

(Казань, 7 ноября, «Татар-информ»). Государственная Дума РФ в первом чтении приняла законопроекты о вытрезвителях. Одна из инициатив наделяет власти регионов полномочиями по созданию вытрезвителей, а вторая дает полиции право доставлять в них нетрезвых граждан. По мнению депутата ГД от Татарстана Альфии Когогиной, мера позволит обезопасить как пьяных граждан, так и общество в целом.

«Сегодня в ряде регионов уже существуют медицинские вытрезвители, но эта деятельность – вне рамок закона. Мы, поддержав инициативу, узаконили деятельность медвытрезвителей и дали право сотрудникам полиции доставлять пьяных граждан в эти специализированные социальные учреждения», – подчеркнула парламентарий.

При этом она обратила внимание на то, что перед помещением в вытрезвитель пьяного обязательно должен будет осмотреть медработник. Это позволит при наличии одного из соответствующих заболеваний сразу отправлять гражданина в больницу для госпитализации.

«Считаю, что возрождение системы медицинских вытрезвителей направлено на защиту здоровья и жизни граждан, а также на обеспечение личной и общественной безопасности», – добавила Когогина.

В 2011 году на федеральном уровне было принято решение закрыть все вытрезвители, которые функционировали в системе МВД России.

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