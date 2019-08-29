В Татарстане урожайность сахарной свеклы превысила показатель прошлого года на 31,7%

(Казань, 7 ноября, «Татар-информ»). В республике урожайность сахарной свеклы превысила показатель прошлого года на 31,7%. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в Минсельхозпроде РТ.

По данным ведомства на 7 ноября, в республике сахарная свекла убрана с 63,2 тыс. га или с 99% площадей этой культуры. Накопано 2 млн 774,4 тыс. тонн корнеплодов против 2 млн 131,7 тыс. тонн на аналогичную дату прошлого года.

«По республике средняя урожайность сахарной свеклы составляет 438,9 ц/га. Это превышает показатель прошлого года на 105,8 ц/га или на 31,7%», – сообщил заместитель начальника отдела развития отраслей земледелия Минсельхозпрода РТ Фаргат Зиннатов.

По словам собеседника агентства, самая большая урожайность данной культуры в Тетюшском районе – 532 ц/га, на втором месте по этому показателю Заинский район – 516 ц/га, третье место занимает Мензелинский район – 506 ц/га.

«Больше всего накопано сахарной свеклы в Заинском районе – 481,8 тыс. тонн. Также в числе лидеров по производству сахарной свеклы Буинский и Сармановский районы, их показатели – 359,8 тыс. тонн и 355,9 тыс. тонн соответственно», – заметил Фаргат Зиннатов.

Согласно информации Минсельхоза РФ, в целом по стране на 6 ноября сахарная свекла выкопана с площади 1,07 млн га или 93,1% к посевной площади (в 2018 г. – 1,05 млн га). При этом накопано 49,5 млн тонн (в 2018 г. – 38,7 млн тонн) при урожайности 464,7 ц/га (в 2018 г. – 369,4 ц/га).

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