(Казань, 7 ноября, «Татар-информ»). Полицейские скрутили неадекватного мужчину, который ворвался в казанскую школу № 69. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе УМВД России по Казани.

Инцидент произошел накануне около шести часов вечера в школе № 69, которая располагается на улице Комиссара Габишева. Известно, что мужчина вошел в образовательное учреждение, стал размахивать руками и бросать столы. Охрана школы сразу же вызвала полицейских.

«На место прибыли сотрудники полиции, которые задержали мужчину и после передали его медикам психоневрологической бригады», – уточнили в пресс-службе управления.



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