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Татар-информ

7 ноября 2019, 12:30

ОбществоНаука и образование

Эксперт КФУ рассказал о проблеме нехватки педагогов в школах Татарстана

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ОбществоНаука и образование

Эксперт КФУ рассказал о проблеме нехватки педагогов в школах Татарстана

Фото: архив/Салават Камалетдинов, Султан Исхаков

В век кризиса школьного образования КФУ на протяжении последних лет лидирует по направлению подготовки учителей.

(Казань, 7 ноября, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). В школах Татарстана ощущается нехватка педагогических кадров. Данную проблему старается решить КФУ. Вуз стал лидером по подготовке учителей среди непедагогических вузов России, которые в числе прочих предлагают программы педагогического образования. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» директор Института психологии и образования КФУ Айдар Калимуллин.

«XXI век объявлен Всемирным банком веком кризиса школьного образования. Когда приезжаешь в зарубежные страны, в некоторых аэропортах встречаются баннеры, посвященные привлечению учителей в школы, на программы по подготовке педагогов. Даже в благополучной Германии существует огромная нехватка учителей, и на улице висят рекламные щиты, где дети протягивают руки: “Будь моим учителем”. Угроза очень серьезная. Вопросы подготовки учителей становятся приоритетными в ведущих странах мира», — сказал он.

Согласно данным Калимуллина, одной из главных проблем в современном мире является проблема подготовки учителя: какие ресурсы привлекать, как и чему его учить. Сейчас ведутся разные дискуссии по поводу того, какими должны быть учебные заведения. Существуют противоположные мнения: одни считают, что нужны специализированные педагогические вузы, а другие выступают за многопрофильные вузы, готовящие в том числе и учителей.

«Специализированных педагогических вузов в мире практически не осталось, их число уменьшается и в России. Если еще 20 лет назад их насчитывалось более сотни, то сейчас осталось лишь 48. При этом насчитывается более 200 непедагогических университетов, которые предлагают программы педагогического образования. Они готовят 48% педагогов в России, а оставшиеся 52% готовят педвузы. Лидером во второй группе среди непедагогических учебных заведений стал КФУ», — отметил спикер.

КФУ сейчас обучает около 10 тыс. студентов по всем уровням педагогического образования и по всем предметным областям современной школы. Вуз занимает третье место по размерам подготовки учителей в стране. Школы республики сейчас испытывают заметную нехватку учителей. Старые методы привлечения педагогов в школу по самым разным социально-экономическим причинам уже не работают.

«Надо дать возможность молодым людям прийти в профессию различными путями. КФУ реализует вариативную модель привлечения молодых людей в профессию, которая дает успех. В момент присоединения Татарского государственного гуманитарно-педагогического университета к КФУ в 2011 году он занимал 54-е место по качеству приема среди вузов России, а Елабужский педуниверситет — 62-е место. Это средний балл ЕГЭ, или показатель привлекательности вуза для абитуриента. В последние три-четыре года мы демонстрируем устойчивый рост среднего балла ЕГЭ поступающих на педагогические направления подготовки», — сообщил Айдар Калимуллин.

Участник пресс-конференции отметил, что вуз традиционно входит в десятку по всем направлениям подготовки и является лидером в России по платному контрактному приему на программы подготовки учителей. Это говорит о том, что в профессию учителя начали приходить талантливые выпускники. В этом году средний балл по КФУ составил 78 баллов, это говорит о том, что в вуз приходят отличники, заключил спикер.

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