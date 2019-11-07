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Татар-информ

7 ноября 2019, 12:10

Культура

В Казани простились с известным журналистом Татьяной Мамаевой

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Культура

В Казани простились с известным журналистом Татьяной Мамаевой

Фото: Александр Эшкинин

Журналист «Реального времени» скончалась 5 ноября.

(Казань, 7 ноября, «Татар-информ», Вероника Ваганова). В Казани простились с журналистом «Реального времени» Татьяной Мамаевой. Отпевание прошло в Храме Святой великомученицы Параскевы Пятницы.

«Мы познакомились лет 8 назад, хотя есть ощущение, что я знал ее всю жизнь. Она добрый и светлый человек, который умел дружить. Она знала моих детей и ходила с ними в театр. Мне очень горько, что мы сегодня собрались по такому поводу. Она была настоящий профессионал, хороший человек. Всегда горько провожать в последний путь друзей и близких. Она была близким для меня человеком», — поделился главный редактор «Реального времени» Сергей Кощеев.

Он добавил, что Татьяна всегда была готова помочь любому молодому сотруднику редакции, рассказать, подсказать.

Проститься с Татьяной Мамаевой пришли ее коллеги, друзья и родственники.

«Татьяна Мамаева принадлежит к уходящей категории журналистов, к породе больших профессионалов в своей отрасли. Она же не только закончила филфак, она окончила искусствоведческое отделение ГИТИСа. Она тонко разбиралась во всем, что касается искусства, делала это профессионально. Она была образцом, иконой стиля. Очень больно осознавать, что мы потеряли такого профессионала и человека с большой душой», — отметил гендиректор ТНВ и председатель Союза журналистов РТ Ильшат Аминов.

Татьяна Мамаева скончалась в Казани после тяжелой болезни 5 ноября. Она ушла из жизни на 67-м году, болезнь одолела ее буквально за два месяца.

«Мы с ней были знакомы еще во времена работы в газете “Республика Татарстан”, когда она пришла в отдел писем. Наверное, это было около 30 лет назад. Она начала с работы в технической службе, а потом втянулась в журналистику. Сегодня мы прощаемся с журналисткой, чье слово и мнение в сфере культуры было значимым. Она получила дополнительное образование, серьезно вникала во все процессы. Думаю, что это большая потеря для театральной критики и культурной жизни», — рассказала корреспонденту ИА «Татар-информ» директор ГБУ «Государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник “Казанский Кремль”» Зиля Валеева.

Татьяна Мамаева родилась в столице Татарстана, окончила филологический факультет Казанского государственного университета, искусствоведческий факультет ГИТИСа, а также Суриковский художественный институт. Она работала в ведущих изданиях, писала для российских и зарубежных СМИ, а также снимала фильмы, записывала радиопередачи о культуре, искусстве и классической музыке.

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