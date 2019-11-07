Перевозка пассажиров в Казанском регионе ГЖД в октябре выросла на 3,7%

(Казань, 7 ноября, «Татар-информ»). Перевозка пассажиров в Казанском регионе Горьковской железной дороги в октябре выросла на 3,7% к аналогичному периоду 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба региона ГЖД.

Всего в октябре этого года в Казанском регионе ГЖД перевезено 767,4 тыс. пассажиров. В том числе поездами дальнего следования отправлено 181 тыс. человек (рост на 6,7%), в пригородном сообщении – 586,4 тыс. пассажиров (больше на 2,8%).

За январь – октябрь текущего года в Казанском регионе ГЖД перевезено более 7,9 млн пассажиров, что на 3,5% больше, чем за аналогичный период 2018-го.

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