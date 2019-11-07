Пятеро казанцев осуждены за махинации с землей на 42 млн рублей

(Казань, 7 ноября, «Татар-информ»). Пятеро казанцев осуждены за махинации с земельными участками на более чем 42 млн рублей. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Судом было установлено, что с 2010 по 2013 год пятеро жителей Казани, подделав документы и обманув сотрудников Росреестра, получили право собственности на 32 участка в Салмачах и Куюках.

Часть присвоенных земель злоумышленники переоформили на подставных лиц и успели продать. Позднее двое участников преступной группы попытались оформить на себя еще два участка в Салмачах, но их пересекли работники Росреестра.

Причиненный ущерб превысил 42,8 млн рублей. На время следствия все земельные участки арестованы.

Суд признал всех фигурантов дела виновными. Троим назначены наказания в виде реальных сроков (от 4 до 6 лет лишения свободы в колонии общего режима). Еще двое подсудимых получили условные сроки.

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