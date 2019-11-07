Глава Черемшанского района признан самым медиа-неэффективным менеджером Татарстана

(Казань, 7 ноября, «Татар-информ»). Руководитель Черемшанского района Фердинат Давлетшин, глава Комитета РТ по охране объектов культурного наследия Иван Гущин и председатель Госкомитета РТ по тарифам Александр Груничев признаны самыми медиа-неэффективными управленцами Татарстана в 3 квартале 2019 года. Об этом говорится в исследовании аналитического агентства «Промрейтинг».

«Негативный фон от ЧП разного характера усилился вследствие отсутствия реакции руководства района на данные инфоповоды. Обратная связь с жителями района, ответы на интересующие их вопросы могли бы изменить позицию Давлетшина в рейтинге в лучшую сторону. Но этого не произошло ни в социальных сетях, ни в СМИ и мессенджерах», – поясняется причина низкого рейтинга главы Черемшанского района.

Среди негативных инфоповодов указано обнаружение новорожденного в пакете, изнасилование 13-летней девочки, попадание в число районов, где зафиксирован рост преступности.

Низкий рейтинг Ивана Гущина аналитики объяснили большим числом негативных событий вокруг нескольких исторических объектов и территорий в РТ, отсутствием ответов на массовую критику деятельности комитета в социальных сетях и мессенджерах. «Даже позитивные события, касавшиеся Комитета и персонально Гущина, не могли нейтрализовать отрицательные оценки», – отмечено в материалах рейтинга.

Как отмечается в исследовании, команда Александра Груничева также проигрывает в СМИ и мессенджерах, где и аккумулируется большинство негатива. Среди негативных инфоповодов отмечено обращение перевозчиков Казани о повышении стоимости проезда до 40 рублей, рост стоимости коммунальных услуг почти на 3%, появление в счетах-фактурах казанцев строки за обслуживание вентиляции и дымохода.

В аутсайдерах рейтинга также оказались глава Лениногорского района РТ Рягат Хусаинов и глава Советского района Казани Роман Фатхутдинов.

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