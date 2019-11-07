«Коммунисты России» в честь 7 ноября покрасили памятник Ленину у завода «Элекон»

(Казань, 7 ноября, «Татар-информ», Артур Казанцев). Представители татарстанского реготделения политической партии «Коммунистическая партия коммунисты России» сегодня отреставрировали памятник Владимиру Ленину в сквере у завода «Элекон» и привели в порядок прилегающую территорию. Акцию посетил корреспондент ИА «Татар-информ».

«В связи с тем, что сегодня праздник Великой Октябрьской революции, мы решили провести субботник в память Владимира Ильича Ленина. Мы отреставрировали памятник за счет средств нашей партии, а местный сквер хотим привести в порядок и превратить его в место отдыха», — рассказал первый секретарь татарстанского регионального отделения политической партии «Коммунистическая партия коммунисты России» Альфред Валиев.

Он добавил, что представители партии собираются каждый год в день Октябрьской революции реставрировать по одному памятнику в Казани.

«Каждый праздник 7 ноября и 22 апреля (день рождения Владимира Ленина – прим. Т-и), мы будем реставрировать по одному памятнику, а их в Казани около 20. Мы берем на себя такое обязательство», — отметил Валиев.

Коммунисты отремонтировали скамейки, вымели мусор, вырубили сорняк – американский клён. А памятник Ленину был полностью покрашен, а также на него заказали новые буквы.

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