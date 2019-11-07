Исполком Челнов ищет возможность запустить по улице Магистральной большие автобусы

(Набережные Челны, 7 ноября, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). Исполком Набережных Челнов намерен запустить автобусы большой вместимости по улице Магистральной, расположенной на периферии города.

Жители Автограда пожаловались в исполком на то, что улица не обеспечена в полной мере общественным транспортом. «Почему по всем основным улицам ходят большие автобусы и только на Магистральной их нет?» — задали вопрос жители.

Представитель исполкома подтвердил жителям, что транспортное обслуживание данного района необходимо усовершенствовать.

«Мы планируем запустить автобусы большой вместимости по улице Магистральная. Для этого на ней нужно обустроить разворотную площадку. Пока технической возможности для этого нет, но поиски ведутся», — сообщил сотрудник муниципалитета.

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