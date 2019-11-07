Казань попала в топ-5 рейтинга ОНФ по качеству, безопасности и доступности дорог

(Казань, 7 ноября, «Татар-информ»). Казань заняла лидирующие позиции в рейтинге ОНФ по качеству, безопасности и доступности дорог, сообщает Миндортранс РТ.

В топ-5 по качеству дорог попали Тюмень, Белгород, Барнаул, Ставрополь и Казань. По состоянию безопасности на дорогах первое место досталось Белгороду, второе – Казани, третье – Перми. На четвертой и пятой позициях – Тюмень и Ставрополь соответственно.

«Общественники оценили также уровень доступности городской среды. В пятерку лидеров по данному критерию пропали Белгород, Пермь, Тюмень, Казань и Екатеринбург», – отмечается в сообщении министерства.

Эксперты Общероссийского народного фронта по итогам проведенных в этом году рейдов составили рейтинг российских городов по качеству, безопасности и доступности дорог.

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