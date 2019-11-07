(Казань, 7 ноября, «Татар-информ»). Полицейские нашли на кухне у бугульминца почти 3 кг конопли, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе МВД по РТ.

Полицейские в результате грамотно спланированных мероприятий вышли на след и задержали 47-летнего мужчину, у которого в кармане толстовки лежали два пакетика с веществом растительного происхождения. Как выяснилось, в свертках был канабис общим весом чуть менее 3 г.

Стражи порядка установили, что для фасовки наркотиков мужчина снимает квартиру и наведались в жилище наркокурьера с обыском. Из арендного жилья изъяли 4 больших пакета с канабисом, а также еще несколько небольших свертков с наркотиками. В общей сложности из квартиры вынесли почти 3 кг конопли.

Кроме того, полицейские наведались по месту жительства бугульминца, где обнаружили еще 10 свертков и одну папиросу с «травой». Общий вес изъятых наркотиков составил чуть меньше 3 кг.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Наркокурьер помещен под арест.



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